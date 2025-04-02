«Я не знал, что это преступление»: мужчина перевёл себе 1,5 млн сумов с карты пенсионерки

Инцидент произошёл возле одного из торговых комплексов в Янгиюле. 59-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный снял с её банковской карты крупную сумму. Она пояснила, что нуждалась в помощи при оплате кредита через Paynet-терминал, но вместо помощи получила обман.
Следствие установило, что преступление совершил 31-летний местный житель. В своих признательных показаниях он подробно рассказал, как всё произошло.
«Я только что снял деньги в банкомате, и ко мне подошла женщина. Она сказала, что не понимает, как оплатить кредит через терминал. Я предложил помощь. Когда понял, что она совсем не разбирается в технике, воспользовался ситуацией — и ввёл данные своей карты, чтобы деньги поступили мне. Это были 1,5 миллиона сумов. Я не думал, что это преступление… Хочу вернуть деньги. Простите меня», — заявил он.
Мужчину не смутило, что пенсионерка, скорее всего, будет вынуждена доказывать банку, что её деньги были украдены, и при этом снова платить проценты по кредиту. Он попросту использовал её доверие и неосведомлённость.
По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия.
Печально, что даже в таких ситуациях — когда пожилой человек просит о помощи — находятся те, кто видит в этом способ наживы.