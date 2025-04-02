«Я не знал, что это преступление»: мужчина перевёл себе 1,5 млн сумов с карты пенсионерки

«Я только что снял деньги в банкомате, и ко мне подошла женщина. Она сказала, что не понимает, как оплатить кредит через терминал. Я предложил помощь. Когда понял, что она совсем не разбирается в технике, воспользовался ситуацией — и ввёл данные своей карты, чтобы деньги поступили мне. Это были 1,5 миллиона сумов. Я не думал, что это преступление… Хочу вернуть деньги. Простите меня», — заявил он.