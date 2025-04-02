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Жительницу Уфы развернули в аэропорту ОАЭ из-за ошибки в паспорте

Уфимку не пустили на отдых в Дубай из-за ошибки в загранпаспорте.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Башкирии столкнулась с неожиданной проблемой во время отпуска в ОАЭ. Как выяснилось, в ее заграничном паспорте была допущена ошибка — в графе «пол» стояла отметка «мужской».

Супруги приобрели тур стоимостью 109 тысяч рублей, однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту Эмиратов обнаружили несоответствие данных. В результате семейную пару депортировали обратно в Россию, вынудив потратить еще 100 тысяч рублей на обратные билеты, сообщает Mash Batash.

После возвращения женщина подала иск в суд на паспортный стол Кировского района Уфы, требуя возмещения материальных затрат и компенсации морального вреда за испорченный отпуск.

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