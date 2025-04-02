В Челябинске завели уголовные дела о коррупции в сфере жилищного хозяйства

В Челябинске возбудили уголовные дела против экс-начальника центрального отдела службы техзаказчика фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и руководителя компании-подрядчика, которому он помог выиграть тендер на замену лифтового оборудования. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
Бывшего коммунальщика обвиняют в получении крупной взятки. По данным следствия, с января по апрель 2018 года он получил от руководителя компании-подрядчика взятку в размере не менее 740 тысяч рублей. За это он изменил конкурсную документацию фонда по замене лифтового оборудования так, чтобы компания-взяткодатель без проблем прошла конкурс и заключила подрядные договоры. Руководителя компании, в свою очередь, обвиняют в даче крупной взятки.
Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По месту жительства и работы одного из подозреваемых провели обыски. Решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается.
Напомним, в марте силовики задержали директора Регионального оператора капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко.