В Челябинске завели уголовные дела о коррупции в сфере жилищного хозяйства

Бывшего коммунальщика обвиняют в получении крупной взятки. По данным следствия, с января по апрель 2018 года он получил от руководителя компании-подрядчика взятку в размере не менее 740 тысяч рублей. За это он изменил конкурсную документацию фонда по замене лифтового оборудования так, чтобы компания-взяткодатель без проблем прошла конкурс и заключила подрядные договоры. Руководителя компании, в свою очередь, обвиняют в даче крупной взятки.