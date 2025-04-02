Массовый мор рыбы произошел на свердловском водоеме

По ее данным, природоохранная прокуратура вместе со специалистами областного министерства природных ресурсов и экологии, а также Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству выехали на место происшествия. Специалисты взяли из водоема воду и образцы погибших рыб на анализ.