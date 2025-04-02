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Массовый мор рыбы произошел на свердловском водоеме

Прокуратура проводит проверку из-за массового мора рыбы вблизи Нижнего Тагила.

Источник: ЕАН

На водоеме под Нижним Тагилом (Свердловская область) возле коллективного сада «Озерки» произошел массовый мор рыбы. Об этом сообщила ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По ее данным, природоохранная прокуратура вместе со специалистами областного министерства природных ресурсов и экологии, а также Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству выехали на место происшествия. Специалисты взяли из водоема воду и образцы погибших рыб на анализ.

По словам местных жителей, которые первыми подняли тревогу, весь берег пруда завален погибшей рыбой.