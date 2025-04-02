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Трагедия в пригороде Кишинева: Подросток погиб, врезавшись на мотоцикле в дерево

Трагедия произошла в среду, 2 апреля, на выезде из Яловен.

Источник: pulsmedia

ЧП произошло в Яловенах. Подросток погиб, врезавшись на мотоцикле в дерево. Трагедия произошла в среду, 2 апреля, около 10:18, на улице Григоре Виеру, на выезде из Яловен, сообщает PulsMedia.MD.

По данным источников, речь идет о 17-летнем подростке, который ездил на мотоцикле GEON Scambler. По пока неизвестным причинам он бы потерял контроль над рулем, а мотоцикл вылетел с трассы и на полной скорости врезался в дерево на обочине.

В результате удара мотоциклист с водительскими правами категории А1 скончался на месте до приезда скорой помощи.

Правоохранители расследуют дело, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.