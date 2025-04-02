Трагедия в пригороде Кишинева: Подросток погиб, врезавшись на мотоцикле в дерево

ЧП произошло в Яловенах. Подросток погиб, врезавшись на мотоцикле в дерево. Трагедия произошла в среду, 2 апреля, около 10:18, на улице Григоре Виеру, на выезде из Яловен, сообщает PulsMedia.MD.
По данным источников, речь идет о 17-летнем подростке, который ездил на мотоцикле GEON Scambler. По пока неизвестным причинам он бы потерял контроль над рулем, а мотоцикл вылетел с трассы и на полной скорости врезался в дерево на обочине.
В результате удара мотоциклист с водительскими правами категории А1 скончался на месте до приезда скорой помощи.
Правоохранители расследуют дело, чтобы установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.