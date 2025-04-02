Умерла актриса Наталья Назарова

Она снялась в фильмах и сериала «Каменская 3», «Марш Турецкого», «Львиная доля», «Дневник убийцы», «Лола и Маркиз» и «Лапушки». Также она писала сценарии — к фильмам и сериалам «Ранетки», «Бесы», «Внук космонавта», «Русалка», «Слушая тишину» и занималась режиссурой — сняла фильмы «Дочь», «Простой карандаш» и «Райцентр».