Мошенники обманули искавшую своего брата жительницу Башкирии

В Нефтекамске 59-летняя женщина лишись денег из-за мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, аферисты воспользовались тем, что жертва искала своего брата.
В отделении полиции женщина поделилась, что пыталась найти информацию о пропавшем родственнике и перешла по сомнительной ссылке, где оказалась в групповом чате одного из мессенджеров.
После загрузки файлов из этого чата на телефон женщины начали поступать подозрительные звонки и сообщения. Утром она обнаружила уведомления от микрофинансовых организаций о якобы оформленных на ее имя займах. Проверив личный кабинет на портале Госуслуг, гражданка обнаружила факт взлома, а в банковском приложении — несанкционированное списание более пяти тысяч рублей.
По факту мошенничества завели уголовное дело.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.