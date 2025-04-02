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Мошенники обманули искавшую своего брата жительницу Башкирии

В Башкирии женщина, разыскивая брата, нарвалась на аферистов.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске 59-летняя женщина лишись денег из-за мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, аферисты воспользовались тем, что жертва искала своего брата.

В отделении полиции женщина поделилась, что пыталась найти информацию о пропавшем родственнике и перешла по сомнительной ссылке, где оказалась в групповом чате одного из мессенджеров.

После загрузки файлов из этого чата на телефон женщины начали поступать подозрительные звонки и сообщения. Утром она обнаружила уведомления от микрофинансовых организаций о якобы оформленных на ее имя займах. Проверив личный кабинет на портале Госуслуг, гражданка обнаружила факт взлома, а в банковском приложении — несанкционированное списание более пяти тысяч рублей.

По факту мошенничества завели уголовное дело.

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