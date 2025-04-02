Мошенники обманули искавшую своего брата жительницу Башкирии

После загрузки файлов из этого чата на телефон женщины начали поступать подозрительные звонки и сообщения. Утром она обнаружила уведомления от микрофинансовых организаций о якобы оформленных на ее имя займах. Проверив личный кабинет на портале Госуслуг, гражданка обнаружила факт взлома, а в банковском приложении — несанкционированное списание более пяти тысяч рублей.