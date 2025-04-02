21-летний казахстанец насмерть замерз в реке, скрываясь от преследователей

Утром 2 апреля в социальных сетях появилась информация, что в микрорайоне Солнечный от переохлаждения погиб молодой человек. По предварительным данным, он залез в ледяную воду старицы во время задержания по подозрению в краже и провел там некоторое время, прячась якобы от полицейских.