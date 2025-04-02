21-летний казахстанец насмерть замерз в реке, скрываясь от преследователей

Утром 2 апреля в социальных сетях появилась информация, что в микрорайоне Солнечный от переохлаждения погиб молодой человек. По предварительным данным, он залез в ледяную воду старицы во время задержания по подозрению в краже и провел там некоторое время, прячась якобы от полицейских.
В пресс-службе департамента полиции СКО подтвердили факт смерти молодого человека, но подробностей инцидента не раскрыли.
«В ночь на 2 апреля в карете скорой помощи скончался 21-летний житель Петропавловска, обнаруженный вблизи поворота на поселок Солнечный. Признаков насилия не выявлено. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств и мотивов происшествия», — сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Как сообщил корреспонденту Tengrinews.kz директор областного центра скорой медицинской помощи Юрий Белоног, молодой человек скончался еще до приезда врачей скорой помощи.
«На момент осмотра у больного отсутствовали сердечная деятельность и дыхание. Зафиксирована кома крайней степени тяжести. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными, была констатирована биологическая смерть. Реанимацию проводили на месте происшествия. В машине скорой помощи он не находился», — прокомментировал Юрий Белоног.