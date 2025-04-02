На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к «Буранам»

Иногда такие «экскурсии» заканчиваются трагически. Месяц назад на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.