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На Байконуре задержали иностранцев при попытке пробраться к «Буранам»

Троих испанцев и австралийцев задержали при попытке пробраться к Буранам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На Байконуре задержали иностранцев, пытавшихся пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня ночью (на Байконуре. — Прим. ред.) в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей “Буран” были задержаны трое испанцев и австралиец», — сказал собеседник агентства.

Задержанных допрашивают, уточнил источник.

Прошлым летом на Байконуре задержали трех туристов из Европы, пытавшихся нелегально попасть на космодром.

Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году там задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они пробрались к стартовой площадке № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета «Буран».

Иногда такие «экскурсии» заканчиваются трагически. Месяц назад на космодром пытались попасть два француза — один из них погиб от обезвоживания. Второй не смог самостоятельно помочь товарищу, а когда удалось вызвать спасателей, тот был уже мертв.