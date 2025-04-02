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В Челябинской области провалился под лед и утонул рыбак

В Челябинской области провалился под лед и утонул рыбак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла на озере Агашкуль в Сосновском районе.

«Мужчина, несмотря на теплую погоду, пошел на рыбалку и провалился под лед. Спасатели извлекли тело погибшего из воды», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.