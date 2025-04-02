Трагедия произошла на озере Агашкуль в Сосновском районе.
«Мужчина, несмотря на теплую погоду, пошел на рыбалку и провалился под лед. Спасатели извлекли тело погибшего из воды», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
В Челябинской области провалился под лед и утонул рыбак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Трагедия произошла на озере Агашкуль в Сосновском районе.
«Мужчина, несмотря на теплую погоду, пошел на рыбалку и провалился под лед. Спасатели извлекли тело погибшего из воды», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.