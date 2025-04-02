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У свердловчан изъяли сим-карты, которые могли использоваться для диверсий

Сотрудники ФСБ и МВД в ходе совместной спецоперации пресекли противоправную деятельность администраторов сетевого оборудования, которое использовались для совершения мошеннических действий и могли использоваться для диверсионно-террористической деятельности на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Спецоперация прошла в Екатеринбурге. По предварительным данным, двое жителей Свердловской области в мессенджере Telegram получили предложение о дополнительном заработке. Им предлагалось разместить у себя оборудования типа GSM-шлюз и заниматься его администрированием.

Подозреваемые получили от анонимного администратора сетевое оборудование и SIM-карты. Свое местонахождение при реализации преступного умысла они меняли постоянно, переезжая со съемных квартир каждые 3−4 дня.

В ходе обысков было изъято более 2 тысяч сим-карт. Часть номеров была использована для совершения преступлений, в том числе мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой).