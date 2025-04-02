У свердловчан изъяли сим-карты, которые могли использоваться для диверсий

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Спецоперация прошла в Екатеринбурге. По предварительным данным, двое жителей Свердловской области в мессенджере Telegram получили предложение о дополнительном заработке. Им предлагалось разместить у себя оборудования типа GSM-шлюз и заниматься его администрированием.
Подозреваемые получили от анонимного администратора сетевое оборудование и SIM-карты. Свое местонахождение при реализации преступного умысла они меняли постоянно, переезжая со съемных квартир каждые 3−4 дня.
В ходе обысков было изъято более 2 тысяч сим-карт. Часть номеров была использована для совершения преступлений, в том числе мошенничества.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное организованной группой).