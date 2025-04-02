Репетиции парада ко Дню Победы в Уфе начнутся уже третьего апреля

Как сообщили в городской администрации, репетиции парада будут проводиться по четвергам апреля (3, 10, 17 и 27 числа) с 15:00 до 17:00 на площадке перед комплексом «Уфа-Арена». В мероприятиях примут участие около двух тысяч человек, включая ветеранов, военнослужащих различных ведомств, юнармейцев и кадетов.