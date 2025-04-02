В Самарской области экс-чиновников осудят за оплату фиктивных работ в ДК

Бывший и.о. главы комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, а также экс-директор МУП «АрхПроект» подготовили акт о приемке работ по установке систем молниезащиты и заземления. Документы сделали в период с ноября по декабрь 2023 года.