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В Самарской области экс-чиновников осудят за оплату фиктивных работ в ДК

Обвинение утвердила прокуратура Кошкинского района губернии. Материалы передали в Отрадненский городской суд.

Бывший и.о. главы комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству, а также экс-директор МУП «АрхПроект» подготовили акт о приемке работ по установке систем молниезащиты и заземления. Документы сделали в период с ноября по декабрь 2023 года.

Оборудование должны были разместить по нацпроекту «Культура» в доме культуры села Старое Максимкино. По факту ничего не сделали. Хотя подрядчику заплатили 689 тыс. рублей.

Нарушения устранили во время предварительного следствия. Материалы по факту служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями передали в суд, уточнили в областных СУ СКР и прокуратуре.

До этого в Самаре завели дело на двух чиновников из-за строительства футбольного манежа.