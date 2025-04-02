«Газель» влетела в трактор перед Борским мостом: есть погибший

Серьезная авария произошла днем 2 апреля перед Борским мостом: там «Газель» влетела в дорожную технику. По предварительным данным, есть погибший.
Свидетелем происшествия стал читатель «Комсомолки» Максим. Он рассказал, что ДТП произошло перед мостом в сторону Нижнего Новгорода, в левой полосе. Судя по всему, скорость «Газели» была высокой — грузовик сильно смяло после того, как он врезался в трактор. В кабине на пассажирском сидении лежал мужчина без признаков жизни, водителя увезла скорая.
По словам людей, которые ежедневно ездят по этому маршруту, в последние дни здесь часто работает дорожная техника, но никаких знаков рабочие не выставляют.
— Они там каждое утро чистят отбойник, — рассказал нижегородец. — Никаких предупредительных знаков! Если перестроиться из-за фуры в свободный левый ряд, можно влететь. Скорее всего, газелист так и попал. Организация безопасности на нуле!