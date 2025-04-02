«Газель» влетела в трактор перед Борским мостом: есть погибший

Свидетелем происшествия стал читатель «Комсомолки» Максим. Он рассказал, что ДТП произошло перед мостом в сторону Нижнего Новгорода, в левой полосе. Судя по всему, скорость «Газели» была высокой — грузовик сильно смяло после того, как он врезался в трактор. В кабине на пассажирском сидении лежал мужчина без признаков жизни, водителя увезла скорая.