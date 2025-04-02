«Совершил ряд убийств, грабежи и разбои в Гомельской области». Глава МВД сообщил детали задержания одного из последних участников «банды Морозова»

Глава МВД Кубраков раскрыл детали задержания рецидивиста из «банды Морозова».
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков рассказал подробности задержания рецидивиста из состава «банды Морозова», сообщил Sputnik Беларусь.
«Комсомолка» ранее писала, что МВД сообщило об экстрадиции в Беларусь из Казахстана участника банды Морозова, скрывавшегося 20 лет.
А сейчас глава МВД раскрыл детали задержания одного из последних участников «банды Морозова». Преступник был задержан благодаря оперативно поступившей информации. А задержание разыскиваемого рецидивиста стало результатом кропотливой работы оперативников нескольких государств. Также в его поимке участвовал ГУБОП МВД и сотрудники уголовного розыска.
— Благодаря своевременной информации удалось задержать данного преступника, совершившего на территории Гомельской области ряд тяжких преступлений, в том числа убийства, грабежи и разбои, — прокомментировал министр.
Сейчас экстрадированный фигурант находится в Беларуси.
Также МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси: «Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто».
Еще белорусские пограничники задержали латвийца с тайником в коробке из-под сока. А литовец может сесть на 10 лет, ввезя в Беларусь опасный порошок в «киндерах».