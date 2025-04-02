«Совершил ряд убийств, грабежи и разбои в Гомельской области». Глава МВД сообщил детали задержания одного из последних участников «банды Морозова»

А сейчас глава МВД раскрыл детали задержания одного из последних участников «банды Морозова». Преступник был задержан благодаря оперативно поступившей информации. А задержание разыскиваемого рецидивиста стало результатом кропотливой работы оперативников нескольких государств. Также в его поимке участвовал ГУБОП МВД и сотрудники уголовного розыска.