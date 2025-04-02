Подросток-южноуралец сбил на квадроцикле малолетнего ребенка

Авария с участием двух несовершеннолетних произошла в городе Юрюзань (Катав-Ивановский район). В этот раз обошлось без взрослых. Подросток на квадроцикле наехал на ребёнка, катавшегося на велосипеде.
Как уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области, ДТП случилось 1 апреля рядом с домом по адресу улица Нагорная, 12. Подросток 2013 года рождения, не имея водительских прав, разъезжал по улицам на незарегистрированном квадроцикле «Мотолэнд». Юный бесправник сбил велосипедиста 2020 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Маленький ребёнок получил телесные повреждения.
ГАИ напоминает, что несовершеннолетним запрещено садиться за руль машины, мотоцикла или скутера без водительского удостоверения. Можно это делать только во время учебной езды. В противном случае штрафные санкции грозят и юному водителю, и его родителям (попечителям). ГАИ просит граждан, если они заметят детей, управляющих транспортом, фиксировать происходящее на камеру и по возможности узнавать данные малолетних нарушителей.