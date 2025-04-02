Подросток-южноуралец сбил на квадроцикле малолетнего ребенка

ГАИ напоминает, что несовершеннолетним запрещено садиться за руль машины, мотоцикла или скутера без водительского удостоверения. Можно это делать только во время учебной езды. В противном случае штрафные санкции грозят и юному водителю, и его родителям (попечителям). ГАИ просит граждан, если они заметят детей, управляющих транспортом, фиксировать происходящее на камеру и по возможности узнавать данные малолетних нарушителей.