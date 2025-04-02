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Под Ростовом-на-Дону почти сутки полыхает ландшафтный пожар

Под Ростовом с вечера 1 апреля полыхает камыш, батайчане бьют тревогу.

Источник: Комсомольская правда

Днем 2 апреля жители Батайска сообщили, что в районе коттеджного поселка «Солнечный» уже около суток полыхает ландшафтный пожар. По словам людей, их дома сейчас «засыпает пеплом, а дышать приходится гарью».

О возгорании ранее информировали в МЧС. По данным ведомства, вызов из-за горящего камыша поступил около 18:05 вечера 1 апреля. После этого к тушению привлекли 8 человек и две единицы техники. Угрозы жилым постройкам не было. 2 апреля обновленная информация от спасателей пока не поступала.

При этом ситуацию прокомментировал глава администрации Батайска Роман Волошин. По словам чиновника, горение сейчас сохраняется на территории Аксайского района, и поэтому ликвидацию возгорания должны вести местные пожарные расчеты.

— Если возникнет угроза воспламенения на территории Батайска, к работе приступят наши спасатели. В настоящее время на окарауливании находится три единицы спецтехники и 15 человек личного состава, — написал в Telegram Роман Волошин.