Под Ростовом-на-Дону почти сутки полыхает ландшафтный пожар

Днем 2 апреля жители Батайска сообщили, что в районе коттеджного поселка «Солнечный» уже около суток полыхает ландшафтный пожар. По словам людей, их дома сейчас «засыпает пеплом, а дышать приходится гарью».
О возгорании ранее информировали в МЧС. По данным ведомства, вызов из-за горящего камыша поступил около 18:05 вечера 1 апреля. После этого к тушению привлекли 8 человек и две единицы техники. Угрозы жилым постройкам не было. 2 апреля обновленная информация от спасателей пока не поступала.
При этом ситуацию прокомментировал глава администрации Батайска Роман Волошин. По словам чиновника, горение сейчас сохраняется на территории Аксайского района, и поэтому ликвидацию возгорания должны вести местные пожарные расчеты.
— Если возникнет угроза воспламенения на территории Батайска, к работе приступят наши спасатели. В настоящее время на окарауливании находится три единицы спецтехники и 15 человек личного состава, — написал в Telegram Роман Волошин.