Под Ростовом-на-Дону почти сутки полыхает ландшафтный пожар

О возгорании ранее информировали в МЧС. По данным ведомства, вызов из-за горящего камыша поступил около 18:05 вечера 1 апреля. После этого к тушению привлекли 8 человек и две единицы техники. Угрозы жилым постройкам не было. 2 апреля обновленная информация от спасателей пока не поступала.