Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве

«Аяз Шабутдинов решил признать вину по делу», — заявил защитник.
В Telegram-канале сам блогер сообщил: «Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия».
Он заявил, что возместит ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве.
3 апреля Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Ущерб превышает 57 млн рублей.
Блогер содержится под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков.