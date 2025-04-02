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Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

«Аяз Шабутдинов решил признать вину по делу», — заявил защитник.

В Telegram-канале сам блогер сообщил: «Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия».

Он заявил, что возместит ущерб потерпевшим по делу о мошенничестве.

3 апреля Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Ущерб превышает 57 млн рублей.

Блогер содержится под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело возбудили следователи МВД. Блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. В социальных сетях у него было 1,9 млн подписчиков.