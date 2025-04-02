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В Новосибирской области за три дня подтопило пять региональных дорог

С начала паводкового сезона переливы зафиксированы уже в девяти районах.

Источник: ТУАД НСО

С начала текущей недели на дорогах Новосибирской области зафиксировано пять случаев перелива талых вод через проезжую часть. Такие данные в среду, 2 апреля приводит пресс-служба территориального управления автомобильных дорог.

По данным ведомства, в понедельник, 31 марта подтопило обочину дороги «Н-2806 “17 км а/д “Н-2802” — Новосилиш — Угуй” в Усть-Таркском районе, а также дамбу на реке Карасук в Чулымском.

1 апреля зафиксирован размыв откоса и насыпи дороги Сузун — Битки — Преображенка, подтопление обочины и частично проезжей части дороги Новосилиш — Октябрьский в Усть-Тарке, дороги на Карасево в Черепановском районе.

«Везде ведётся наблюдение, выставлены дорожные знаки, выполняется засыпка щебнем, поднятие насыпи. Проезд есть везде», — заверили в пресс-службе ТУАД.

Всего с начала паводкового сезона переливы зафиксированы в Ордынском, Искитимском, Мошковском, Коченевском, Усть-Таркском, Чулымском, Сузунском, Черепановском и Новосибирском районах.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что под Новосибирском подорвали лёд на Ине для предотвращения подтоплений.