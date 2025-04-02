Воронежец отобрал телефон у прохожего, угрожая расправой

В Воронеже задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в ограблении местного жителя. По информации ГУ МВД по региону 2 апреля, о преступлении им сообщил 50-летний потерпевший.
Мужчина рассказал, что на улице Переверткина на него напал неизвестный и потребовал у него телефон, угрожая применением силы. Испугавшись за своё здоровье, тот отдал гаджет.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Он оказался жителем Железнодорожного района и уже имеет судимость за имущественные преступления. Мужчина признал свою вину и указал, что похищенный телефон находится у него дома.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Он находится в изоляторе временного содержания.