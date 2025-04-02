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В МЧС прокомментировали ландшафтный пожар под Ростовом

Обновленная информация по ландшафтному пожару под Ростовом-на-Дону поступила от МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону, в районе батайского коттеджного поселка «Солнечный», разгорелся повторно. Сейчас ведется тушение, сообщили днем 2 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Произошло повторное загорание, угрозы нет. На месте работают 20 человек, используется четыре единицы техники, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее на тушение камыша в указанном районе выезжали вечером 1 апреля. Тогда от МЧС привлекалось восемь человек и две единицы техники.

Добавим, по словам батайчан, пепел от полыхающего камыша якобы летит в сторону жилых домов. Люди жалуются на запах гари.