В Башкирии детская шалость привела к крупному пожару.

На пожаре погиб мелко-рогатый скот в Учалинском районе Башкирии. По данным МЧС по РБ, 31 марта в деревне Абзаково на улице Школьной произошел крупный пожар, в результате которого сгорел жилой бревенчатый дом и несколько надворных построек, в том числе летний домик, гараж, сарай, баня, веранда. Также погибло 18 голов мелко-рогатого скота.