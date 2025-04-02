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В Башкирии детская шалость привела к крупному пожару

В Башкирии детская шалость привела к крупному пожару.

Источник: МЧС России по РБ

На пожаре погиб мелко-рогатый скот в Учалинском районе Башкирии. По данным МЧС по РБ, 31 марта в деревне Абзаково на улице Школьной произошел крупный пожар, в результате которого сгорел жилой бревенчатый дом и несколько надворных построек, в том числе летний домик, гараж, сарай, баня, веранда. Также погибло 18 голов мелко-рогатого скота.

Пожар потушили огнеборцы МЧС России и добровольцы села Мансуровского и деревни Абзаково. Как установил дознаватель МЧС России, возможной причиной пожара могла стать детская шалость с огнем.