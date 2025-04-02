В Бресте 19-летний водитель снес 11 пролетов ограждения разделительной полосы

В Бресте 19-летний водитель врезался в ограждение на разделительной полосе, сообщил телеграм-канал «Крепость».
Жесткое ДТП произошло в областном центре 31 марта на улице Бориса Маслова. Примерно в 23.05 часов 19-летний водитель «Форда» вблизи дома № 2 не справился с управлением, попал в занос и, выехав на разделительную полосу, снес заборное ограждение.
К счастью, в ДТП сам водитель не пострадал. Только авто получило механические повреждения и были снесены 11 пролетов забора.
Тем временем «Белтехосмотр» сказал, почему 30 тысяч авто не прошли ТО за месяц: «Проблемы с тормозами, фарами, двигателем и с комплектацией».
И мы писали, что МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси: «Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто».