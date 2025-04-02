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Двум волгоградцам грозит до 20 лет тюрьмы за продажу наркотиков

Следователи города Камышина Волгоградской области завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого выступают мужчина и женщина, обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 30-летний житель Камышина вместе со своей ранее неоднократно судимой 24-летней подругой в начале сентября 2024 года приобрели смесь, содержащую производное эфедрона — меткатинона. Камышане расфасовали ее и стали оборудовать тайники-закладки. Вскоре их незаконные действия пресекли оперативники.

Правоохранители в общей сложности изъяли свыше 42 граммов наркотического средства, которое было упаковано в 23 свертка с разовыми наркотическими дозами.

В отношении подозреваемых следователем Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Оба злоумышленника заключены под стражу, дело направлено в городской суд для рассмотрения.

Камышанам за оборот наркотиков грозит до 20 лет тюрьмы.