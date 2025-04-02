Двум волгоградцам грозит до 20 лет тюрьмы за продажу наркотиков

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 30-летний житель Камышина вместе со своей ранее неоднократно судимой 24-летней подругой в начале сентября 2024 года приобрели смесь, содержащую производное эфедрона — меткатинона. Камышане расфасовали ее и стали оборудовать тайники-закладки. Вскоре их незаконные действия пресекли оперативники.