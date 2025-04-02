В Новороссийске не обнаружили превышения вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
«Показатели атмосферного воздуха соответствуют нормативам», — цитирует руководителя пресс-службы краевого управлении Ирину Воронкову «Ъ-Новороссийск».
Ранее повышенные показатели фиксировали в дачном поселке Щелба и СНТ Дружба.
Ранее повышенные показатели бы Щелба и СНТ Дружба. Кроме того, превышение отмечали при локализации пожара на мусорном полигоне в поселке Убых, станице Натухаевской, селах Васильевка и Владимировка.
На свалке продолжается подслойное тление. Площадь пожара сократилась до 500 кв. метров 1 апреля.