В Башкирии пытавшийся потушить огонь мужчина получил ожоги ног

В СНТ «Черемушка» под Стерлитамаком произошел несчастный случай при тушении пожара. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, на территории одного из участков загорелись дрова.
На место пожара пожарные прибыли практически мгновенно, через девять минут после вызова, и ликвидировали очаг возгорания. Однако 60-летний владелец участка, пытавшийся самостоятельно справиться с пожаром, получил ожоги. Мужчину с травмами обеих ног доставили в городскую больницу.
В настоящее время дознаватели МЧС проводят проверку для установления точных причин возникновения пожара.
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