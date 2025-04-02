МВД задержало актрису порностудии из Гомеля и установило покупателей ее контента

Установлено, что жительница Гомеля в квартире-студии организовала порностудию для создания откровенных роликов со своим участием. Собственные видеоматериалы порноактриса затем продавала через личные сообщения в мессенджере. Их цена варьировалась от 30 до 50 белорусских рублей, деньги ей переводились на банковскую карту.