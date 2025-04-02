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МВД задержало актрису порностудии из Гомеля и установило покупателей ее контента

Гомельчанка задержана за создание порностудии на дому.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители УВД Бобруйского горисполкома задержали гомельчанку за распространение интимного контента, сообщили в МВД.

Установлено, что жительница Гомеля в квартире-студии организовала порностудию для создания откровенных роликов со своим участием. Собственные видеоматериалы порноактриса затем продавала через личные сообщения в мессенджере. Их цена варьировалась от 30 до 50 белорусских рублей, деньги ей переводились на банковскую карту.

Правоохранители изъяли телефон фигурантки, где обнаружили весь видеоархив.

— Гаджет изъят, покупатели установлены, — прокомментировали в пресс-службе.

Задержанной гомельчанке инкриминируют изготовление и распространение порно.

А еще в Бресте 19-летний водитель снес 11 пролетов ограждения разделительной полосы.

Также глава МВД сообщил детали задержания одного из последних участников «банды Морозова»: «Совершил ряд убийств, грабежи и разбои в Гомельской области».

И мы писали, что МВД задержало 37 человек, раскрыв в Минске мошеннический колл-центр, действовавший в РФ и Беларуси: «Изъяты крупные суммы денег и дорогие авто».