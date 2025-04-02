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Замена ключей от домофона обошлась жителю Башкирии в миллион рублей

В Стерлитамаке пенсионер лишился баснословной суммы, поверив мошенникам.

Источник: Ave Calvar/CC0

В Стерлитамаке пенсионер лишился баснословной суммы, поверив мошенникам.

Мужчине позвонила незнакомка, которая сообщила о замене в доме ключе от домофона. Горожанин ответил, что находится на даче, и девушка предложила оставить ключ в почтовом ящике, но при этом попросила назвать код из смс. Продиктовав его, пенсионер получил сообщение от Госуслуг с номером телефона менеджера. Мужчине немедленно позвонил по номеру — ему ответил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что мошенники пытаются совершить переводы с его банковских карт. Позже с ним по видеосвязи созвонился «сотрудник ФСБ», который предъявил удостоверение и пояснил, что нужно срочно снять все деньги с карт и перевести их на безопасный счет.

Как сообщила пресс-службы МВД Башкирии, два дня мужчина выполнял все команды звонивших лжеспециалистов, переведя в итоге больше миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.