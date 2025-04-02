Замена ключей от домофона обошлась жителю Башкирии в миллион рублей

Мужчине позвонила незнакомка, которая сообщила о замене в доме ключе от домофона. Горожанин ответил, что находится на даче, и девушка предложила оставить ключ в почтовом ящике, но при этом попросила назвать код из смс. Продиктовав его, пенсионер получил сообщение от Госуслуг с номером телефона менеджера. Мужчине немедленно позвонил по номеру — ему ответил якобы сотрудник Росфинмониторинга и сообщил, что мошенники пытаются совершить переводы с его банковских карт. Позже с ним по видеосвязи созвонился «сотрудник ФСБ», который предъявил удостоверение и пояснил, что нужно срочно снять все деньги с карт и перевести их на безопасный счет.