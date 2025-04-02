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В Батайске привлекли силы для тушения ландшафтного пожара, горит 1 км по фронту

На месте ландшафтного пожара в Батайске привлекли дополнительные расчеты.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске начали тушить ландшафтный пожар, который до этого полыхал на территории Аксайского района. Сейчас горение происходит на протяжении одного километра по фронту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— На территории Батайска происходит горение сухой растительности и камыша. Угрозы нет, — подчеркивают в ведомстве.

Всего от РСЧС задействовали 42 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 35 человек и 7 единиц техники. По данным главы администрации Батайска Романа Волошина, к тушению привлекли расчеты из Ростова-на-Дону и Кулешовки.

Напомним, 2 апреля произошло повторное возгорание камыша в районе коттеджного поселка «Солнечный». Также в этом же районе тушение велось вечером, 1 апреля.