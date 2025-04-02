В Батайске привлекли силы для тушения ландшафтного пожара, горит 1 км по фронту

Всего от РСЧС задействовали 42 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 35 человек и 7 единиц техники. По данным главы администрации Батайска Романа Волошина, к тушению привлекли расчеты из Ростова-на-Дону и Кулешовки.