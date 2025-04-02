Электропоезд сбил пьяного мужчину на перегоне Грузино — Васкелово в Ленобласти

Вечером 1 апреля тревожные новости пришли с железнодорожного перегона Грузино — Васкелово в Ленинградской области. Электропоезд сбил человека, который внезапно оказался на путях. О подробностях сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.