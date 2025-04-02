Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электропоезд сбил пьяного мужчину на перегоне Грузино — Васкелово в Ленобласти

Житель 47-го региона переходил пути в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 апреля тревожные новости пришли с железнодорожного перегона Грузино — Васкелово в Ленинградской области. Электропоезд сбил человека, который внезапно оказался на путях. О подробностях сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Сотрудники ведомства установили личность пострадавшего. Им оказался 43-летний местный житель, — говорится в сообщении.

Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист, заметив пешехода, начал подавать сигналы повышенной громкости, а после применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В итоге местный житель получил травмы, несовместимые с жизнь. Транспортная полиция начала проверку.