Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минздраве рассказали о состоянии едва не сгоревшей в Перми женщины

По данному факту полицейскими проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка, которую спасли прохожие от огня, находится в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.

«Женщина была госпитализирована в больницу, в настоящее время находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Напомним, сегодня, 2 апреля, в социальных сетях распространилось видео с пожилой женщиной, которая была объята огнем. Автор ролика сообщил, что все происходило на проспекте Декабристов, 33, в Индустриальном районе города. Женщину спасли очевидцы — они сумели сбить пламя.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.