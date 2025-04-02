В минздраве рассказали о состоянии едва не сгоревшей в Перми женщины

Пенсионерка, которую спасли прохожие от огня, находится в тяжелом состоянии. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
«Женщина была госпитализирована в больницу, в настоящее время находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ. Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.
Напомним, сегодня, 2 апреля, в социальных сетях распространилось видео с пожилой женщиной, которая была объята огнем. Автор ролика сообщил, что все происходило на проспекте Декабристов, 33, в Индустриальном районе города. Женщину спасли очевидцы — они сумели сбить пламя.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.