В Адмиралтейском районе горячая вода залила улицы. Прорыв устраняют

На кадрах можно заметить, как пар поднялся на несколько метров над землей. Участок, где произошел прорыв, закрыли оградительной лентой. На месте находятся несколько автомобилей аварийной службы.
Как рассказали нашему изданию в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», технологическое нарушение у дома № 23 на 10-й Красноармейской улице было обнаружено в ходе испытаний, которые проходили сегодня в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах города.
«На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются», — рассказали в пресс-службе.