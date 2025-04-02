В Адмиралтейском районе горячая вода залила улицы. Прорыв устраняют

Как рассказали нашему изданию в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», технологическое нарушение у дома № 23 на 10-й Красноармейской улице было обнаружено в ходе испытаний, которые проходили сегодня в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах города.