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В Адмиралтейском районе горячая вода залила улицы. Прорыв устраняют

В Адмиралтейском районе днем 2 апреля произошла авария на теплосетях. Фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел гигантский фонтан с паром на пересечении Дровяной и 10-й Красноармейской улиц.

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На кадрах можно заметить, как пар поднялся на несколько метров над землей. Участок, где произошел прорыв, закрыли оградительной лентой. На месте находятся несколько автомобилей аварийной службы.

Как рассказали нашему изданию в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», технологическое нарушение у дома № 23 на 10-й Красноармейской улице было обнаружено в ходе испытаний, которые проходили сегодня в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах города.

«На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются», — рассказали в пресс-службе.