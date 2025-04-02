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В Башкирии от тяжелой травмы погиб разнорабочий

В Башкирии 60-летний разнорабочий получил смертельную травму на производстве.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии трагически погиб мужчина. Подробности смерти разнорабочего сообщили в Гострудинспекция республики, которая проводит проверку по факту несчастного случая.

Известно, что инцидент произошел на предприятии «Обзор» 27 марта. 60-летний работник, занимавшийся сортировкой и подачей деревянных заготовок в станок, получил смертельное ранение. По предварительной версии, во время технологического процесса горбыль неожиданно вылетел из механизма и ударил мужчину в живот.

Специалисты инспекции тщательно изучают все обстоятельства трагедии, включая соблюдение норм охраны труда и технику безопасности на производстве.

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