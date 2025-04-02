В Башкирии от тяжелой травмы погиб разнорабочий

В Иглинском районе Башкирии трагически погиб мужчина. Подробности смерти разнорабочего сообщили в Гострудинспекция республики, которая проводит проверку по факту несчастного случая.
Известно, что инцидент произошел на предприятии «Обзор» 27 марта. 60-летний работник, занимавшийся сортировкой и подачей деревянных заготовок в станок, получил смертельное ранение. По предварительной версии, во время технологического процесса горбыль неожиданно вылетел из механизма и ударил мужчину в живот.
Специалисты инспекции тщательно изучают все обстоятельства трагедии, включая соблюдение норм охраны труда и технику безопасности на производстве.
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