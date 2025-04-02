Суд закрыл дело о растрате 151 млн рублей при строительстве санаториев в Сочи

Фигурантами расследования были бывший гендиректор ФГУП Алексей Смык, умерший во время следствия, его заместитель Александр Романычев, объявленный в розыск, а также предприниматели Дмитрий Алифанов, Дмитрий Кочетков и Евгений Кондрацкий. По версии следствия, руководство предприятия заключило контракты с аффилированными организациями, обеспечив фиктивное исполнение строительных работ. В период с апреля 2014 по апрель 2015 года в документацию были внесены заведомо ложные сведения, что позволило похитить 151,1 млн руб.