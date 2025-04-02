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В Калининграде у первокурсницы украли 20 тысяч евро

В Калининграде у студентки первого курса украли 20 тысяч евро.

Источник: РИА "Новости"

Деньги хранились дома и принадлежали ее матери.

Как сообщает пресс-служба МВД Калининградской области, с помощью служебной собаки полицейские выяснили, что к похищению причастна 19-летняя соседка, которая присматривала за квартирой, пока потерпевшая была в отъезде.

В настоящее время большую часть денежных средств изъяли оперативники. Деньги вернут заявительнице.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жительницу Калининграда подозревают в краже 75 тысяч рублей с чужой банковской карты. Против нее возбудили уголовное дело.