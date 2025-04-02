В Калининграде у первокурсницы украли 20 тысяч евро

Деньги хранились дома и принадлежали ее матери.
Как сообщает пресс-служба МВД Калининградской области, с помощью служебной собаки полицейские выяснили, что к похищению причастна 19-летняя соседка, которая присматривала за квартирой, пока потерпевшая была в отъезде.
В настоящее время большую часть денежных средств изъяли оперативники. Деньги вернут заявительнице.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жительницу Калининграда подозревают в краже 75 тысяч рублей с чужой банковской карты. Против нее возбудили уголовное дело.