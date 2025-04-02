В Ростове-на-Дону житель Херсонской области получил 18 лет колонии за шпионаж

В Ростове-на-Дону за шпионаж и попытку подрыва автомобиля к длительному сроку заключения приговорили жителя Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
— Подсудимому назначили 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а также штраф в 600 тысяч рублей. Этот приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован, — прокомментировали в инстанции.
По данным следствия, с 1 августа 2022 года по 26 декабря 2023 года в городе Алешки Херсонской области мужчина собирал и передавал иностранной разведке данные о расположении воинских формирований Вооруженных Сил России. Мужчина сотрудничал с представителем ГУР МО Украины.
С 5 октября по 26 декабря 2023 года экстремист отправил координаты мест дислокации военных, вооружения и специальной техники береговой обороны ВС РФ для нанесения огневого поражения.
Кроме того, с августа 2022 по февраль 2024 года он незаконно хранил, перевозил и носил взрывные устройства, проходил обучение для террористической деятельности. Мужчина также пытался организовать подрыв автомобиля начальника территориального отделения МВД России по Херсонской области и военнослужащих, но не смог реализовать план.