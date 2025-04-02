Жителя Павлодара до смерти забили в бане

Позже выяснилось, что инцидент произошел в Павлодаре 1 апреля. Мужчина в результате побоев погиб.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Павлодарской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС», — рассказали в полиции.
Отмечается, что в настоящее время проводятся «все необходимые следственные действия, направленные на объективное расследование всех обстоятельств и мотивов преступления».
Ранее в Темиртау группа подростков зашла в квартиру пожилого мужчины, избила его ногами по лицу и всячески унижала. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в соцсетях. Всех участников задержали, поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье «Грабеж группой лиц по предварительному сговору». Позже стало известно, что этих подростков избили другие несовершеннолетние.