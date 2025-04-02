Пенсионер в Москве лишился 60 млн руб. после общения с телефонными мошенниками

«После того как пенсионер продиктовал код, ему поступил следующий звонок — звонивший представился сотрудником “Госуслуг” и спросил, переводил ли мужчина 800 тыс. руб. Получив отрицательный ответ, звонивший соединил мужчину якобы с представителем банка, который подтвердил снятие денег и сообщил мужчине, что на него оформлен кредит в размере 19 млн руб. Чтобы вернуть эти деньги, пенсионеру сказали написать заявление. После поступления денег на счета, их необходимо было срочно обналичить и передать инкассатору. На протяжении нескольких дней пенсионер обналичил 20 млн руб. со счетов в различных банках, которые по указанию звонивших передал “инкассаторам”, использующим кодовое слово. Через некоторое время мужчина по указанию звонившего, представившегося правоохранителем, снял и передал сообщникам еще более 21 млн руб.», — рассказали в пресс-службе.