Пенсионер в Москве лишился 60 млн руб. после общения с телефонными мошенниками

Там пояснили, что первоначально злоумышленники позвонили 80-летнему пенсионеру под предлогом замены электросчетчиков. Для проведения этой процедуры они попросили мужчину продиктовать код, пришедший по SMS.
«После того как пенсионер продиктовал код, ему поступил следующий звонок — звонивший представился сотрудником “Госуслуг” и спросил, переводил ли мужчина 800 тыс. руб. Получив отрицательный ответ, звонивший соединил мужчину якобы с представителем банка, который подтвердил снятие денег и сообщил мужчине, что на него оформлен кредит в размере 19 млн руб. Чтобы вернуть эти деньги, пенсионеру сказали написать заявление. После поступления денег на счета, их необходимо было срочно обналичить и передать инкассатору. На протяжении нескольких дней пенсионер обналичил 20 млн руб. со счетов в различных банках, которые по указанию звонивших передал “инкассаторам”, использующим кодовое слово. Через некоторое время мужчина по указанию звонившего, представившегося правоохранителем, снял и передал сообщникам еще более 21 млн руб.», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что после первой передачи денег с пенсионером снова связались, чтобы убедить его отдать оставшиеся имеющиеся наличные денежные средства. Введенный в заблуждение пожилой мужчина согласился, лишившись тем самым еще 32 тыс. долл. США и 28 тыс. евро.
«На этом мошенники не остановились и сообщили, что в опасности личный автомобиль москвича Toyota Land Cruiser 200, у которого появился второй собственник. Чтобы исправить документы и спасти машину, ее необходимо фиктивно продать. По указанию звонивших пенсионер продал свой автомобиль за 4,5 млн руб. Денежные средства, поступившие на счета пенсионера от сделки, он также обналичил и передал “инкассатору”. Общая сумма причиненного ущерба превысила 58,7 млн руб.», — подчеркнули в прокуратуре.