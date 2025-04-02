Бастрыкин потребовал доложить об избиении 16-летнего подростка с инвалидностью

Ранее в соцсетях стало распространяться жестокое видео, на котором запечатлена драка среди школьников в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии. На кадрах видно, как группа подростков сначала пререкается, а затем переходит к избиению 16-летнего юноши с инвалидностью. Хотя инцидент произошел 23 марта, широкую огласку он получил только сейчас после публикации записи в интернете. Предположительно, конфликт случился из-за девочки.