Бастрыкин потребовал доложить об избиении 16-летнего подростка с инвалидностью

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту избиения 16-летнего подростка с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях стало распространяться жестокое видео, на котором запечатлена драка среди школьников в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии. На кадрах видно, как группа подростков сначала пререкается, а затем переходит к избиению 16-летнего юноши с инвалидностью. Хотя инцидент произошел 23 марта, широкую огласку он получил только сейчас после публикации записи в интернете. Предположительно, конфликт случился из-за девочки.
Как стало известно, МВД Башкирии начало проверку по данному факту. После распространения видеоматериалов Следственный комитет завел уголовное дело по статье о хулиганстве. Сам пострадавший подросток и его мать отказались подавать официальное заявление в полицию.
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