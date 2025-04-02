Экс-главе правительства Дагестана дали 13 лет по делу о взятке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова, он признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Вместе с ним осужден бывший руководитель казенного предприятия Дагестана «Дирекция государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев. «В суде установлено, что в августе 2014 года Гамидов получил от Кадиева взятку за общее покровительство или попустительство по службе на сумму более 248 тыс. рублей в виде телевизора Sony и сопутствующего оборудования», — отметили в прокуратуре.
«Гамидов с учетом ранее назначенного Лефортовским районным судом Москвы наказания приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 12,45 млн рублей. Также он на два года лишен права занимать должности на государственной службе, в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В свою очередь Кадиев признан виновным в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, с 2014 года он в составе организованной группы растратил 31,83 млн рублей предприятия «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», оформив покупку комплекса зданий детского сада и земельного участка в Буйнакском районе Дагестана. В действительности здание являлось бывшим рестораном «Шуринка», что исключало его приобретение за счет субсидии, выделенной из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования». А с октября 2013 по апрель 2014 года Кадиев, по данным следствия, похитил у дирекции более 41,4 млн рублей, перечислив средства ООО «Град-строй» за реконструкцию здания спецучреждения в Махачкале, которая выполнялась без привлечения средств республиканского бюджета. С декабря 2013 по май 2015 года Кадиев, по данным следствия, растратил еще 80,8 млн рублей, перечислив их в качестве оплаты по поддельным документам за создание инфраструктуры туристической базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе Дагестана.
С учетом ранее назначенного Бабушкинским судом Москвы наказания Кадиев приговорен к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 16 млн рублей, а также лишен права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2,5 года.