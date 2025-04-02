Экс-главе правительства Дагестана дали 13 лет по делу о взятке

В свою очередь Кадиев признан виновным в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, с 2014 года он в составе организованной группы растратил 31,83 млн рублей предприятия «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», оформив покупку комплекса зданий детского сада и земельного участка в Буйнакском районе Дагестана. В действительности здание являлось бывшим рестораном «Шуринка», что исключало его приобретение за счет субсидии, выделенной из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие образования». А с октября 2013 по апрель 2014 года Кадиев, по данным следствия, похитил у дирекции более 41,4 млн рублей, перечислив средства ООО «Град-строй» за реконструкцию здания спецучреждения в Махачкале, которая выполнялась без привлечения средств республиканского бюджета. С декабря 2013 по май 2015 года Кадиев, по данным следствия, растратил еще 80,8 млн рублей, перечислив их в качестве оплаты по поддельным документам за создание инфраструктуры туристической базы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе Дагестана.