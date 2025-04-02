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В больнице Уфы скончался 18-летний студент

В Уфе искалеченный 18-летний студент скончался на больничной койке.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе умер 18-летний студент. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, юношу без сознания с тяжелыми травмами нашли 26 марта на улице Борисоглебской. Изувеченного студента доставили в больницу, где он, несмотря на усилия врачей, умер спустя пять дней.

Криминального следа в смерти подростка нет, однако проверка по факту гибели уфимца проводится правоохранителями.

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