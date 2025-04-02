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В Башкирии из-за детской шалости в огне погибли 18 животных

В Башкирии детская шалость привела к крупному пожару.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Абзаково Учалинского района Башкирии произошел крупный пожар, в результате которого полностью уничтожены жилой деревянный дом и несколько хозяйственных построек, включая летний домик, гараж, сарай, баню и веранду. Об этом сообщает МЧС республики. В ведомстве добавили, что в огне заживо сгорели 18 домашних животных.

Пожар был потушен сотрудниками МЧС и добровольцами. По предварительной версии дознавателя МЧС, причиной возгорания могли стать детские игры с огнем.

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