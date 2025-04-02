Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брата бывшего замглавы Антикора приговорили к 11 годам

Брата бывшего заместителя председателя Антикоррупционной службы приговорили к 11 годам, передает Tengrinews.kz.

Источник: Кадр из видео Антикоррупционной службы

Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента по противодействию коррупции по Шымкенту Дауренбека Кожабаева. Ранее ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (статья 366 часть 4 УК).

«Суд признал К. виновными по статье 366 части 4 УК и назначил ему 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденному отбывание наказания определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

Приговор не вступил в законную силу.

Антикор объявил вознаграждение за информацию о бывшем сотруднике 46-летний Дауренбек Кожабаев разыскивался ранее по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 частью 4 УК («Получение взятки»). Он находился в международном розыске.

Ранее сообщалось, что Дауренбек Кожабаев является братом бывшего заместителя главы Антикорупционной службы Максата Кожабаева. В ноябре 2023 года Максат Кожабаев был осужден за мошенничество: ему назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.