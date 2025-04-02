Брата бывшего замглавы Антикора приговорили к 11 годам

Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента по противодействию коррупции по Шымкенту Дауренбека Кожабаева. Ранее ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (статья 366 часть 4 УК).
«Суд признал К. виновными по статье 366 части 4 УК и назначил ему 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденному отбывание наказания определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.
Приговор не вступил в законную силу.
Антикор объявил вознаграждение за информацию о бывшем сотруднике 46-летний Дауренбек Кожабаев разыскивался ранее по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 частью 4 УК («Получение взятки»). Он находился в международном розыске.
Ранее сообщалось, что Дауренбек Кожабаев является братом бывшего заместителя главы Антикорупционной службы Максата Кожабаева. В ноябре 2023 года Максат Кожабаев был осужден за мошенничество: ему назначили наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.