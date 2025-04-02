Брата бывшего замглавы Антикора приговорили к 11 годам

«Суд признал К. виновными по статье 366 части 4 УК и назначил ему 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденному отбывание наказания определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.