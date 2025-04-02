Белорусские спасатели нашли тела пяти погибших под завалами в Мьянме

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Белорусские спасатели вторые сутки работают в Мьянме, пострадавшей от разрушительного землетрясения, специалисты обнаружили пять тел погибших, сообщили в среду в пресс-службе МЧС Беларуси.
«Сегодня благодаря работе отряда удалось извлечь из-под завалов пятерых погибших, однако специалисты, как и местные жители, не теряют надежды обнаружить выживших», — сказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что сотрудники отряда «Зубр» разбирают завалы как вручную, так и с помощью специального оборудования. Белорусы в Мьянму привезли в том числе гидравлический аварийно-спасательный инструмент, который позволяет перерезать арматуру и раздвигать фрагменты бетонных плит, а также бензорезы и пневмодомкраты.
Работники отряда специального назначения прибыли в аэропорт города Нейпьидо Республики Союз Мьянма в понедельник, 31 марта. Они работают в районе Мандалай, который является наиболее пострадавшим от землетрясения.
На месте их дислокации установлен полевой лагерь, который используется для проживания и отдыха после 12-часовых смен. Работа на завалах организована в круглосуточном режиме. Ожидается, что в Мьянму самолетом будет доставлена еще одна группа белорусских спасателей, чтобы вести поиск на двух участках.
Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме произошло в ночь на пятницу, его магнитуда составила 7,8. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае, Таиланде и Лаосе. Это землетрясение зафиксировали и белорусские сейсмологи.
Председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн заявлял, что его страна готова принять любую иностранную помощь.