Белорусские спасатели нашли тела пяти погибших под завалами в Мьянме

На месте их дислокации установлен полевой лагерь, который используется для проживания и отдыха после 12-часовых смен. Работа на завалах организована в круглосуточном режиме. Ожидается, что в Мьянму самолетом будет доставлена еще одна группа белорусских спасателей, чтобы вести поиск на двух участках.