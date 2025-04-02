Суд не стал выпускать из СИЗО главу челябинского миндотранса Нечаева

Московский городской не стал смягчать меру пресечения главе челябинского миндортранса Алексею Нечаеву и его предшественнику на этом посту Дмитрию Микулику, обвиняемых в растрате госбюджета при ремонте и строительстве дорог. Они останутся в СИЗО. Об этом КП-Челябинск сообщил собственный источник.