Суд не стал выпускать из СИЗО главу челябинского миндотранса Нечаева

Московский городской не стал смягчать меру пресечения главе челябинского миндортранса Алексею Нечаеву и его предшественнику на этом посту Дмитрию Микулику, обвиняемых в растрате госбюджета при ремонте и строительстве дорог. Они останутся в СИЗО. Об этом КП-Челябинск сообщил собственный источник.
— Вместе с Нечаевым и Микуликом суд отказался смягчать меру пресечения и другим фигурантам — экс-руководителям АО «Южуралмост» Александра Зырянову и Константину Зарипову. Обвиняемые будут находиться в СИЗО, — уточнил источник.
Напомним, сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Алексея Нечаева в середине февраля. Ему предъявлены обвинения по статье о растрате в особо крупном размере. После задержания министра этапировали в Москву.