Жители Башкирии смогут увидеть соседство Луны и Юпитера

Уфимский планетарий сообщил о редком астрономическом явлении, которое смогут наблюдать жители Башкирии вечером 2 апреля. Сегодня после захода солнца на западной части небосвода будет заметно сближение Луны и Юпитера — самой крупной планеты Солнечной системы.
По словам астрономов, Юпитер в настоящее время хорошо виден на ночном небе, превосходя по яркости все остальные звезды. Его можно легко найти без использования специальных оптических приборов.
В указанный вечер газовый гигант будет располагаться слева от лунного диска. Наблюдать это красивое астрономическое явление можно будет до двух часов ночи 3 апреля, когда оба небесных тела скроются за горизонтом в северо-западном направлении.
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