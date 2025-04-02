Экс-замглавы МВД Татарстана вновь не явился в суд

На этот раз генерал полиции в отставке не смог присутствовать на процессе, хотя ранее его защита заверяла, что он вернется из ялтинского санатория к заседанию.
Прокуратура требует взыскать в пользу государства имущество семьи Изаака стоимостью более 22 миллионов рублей, включая квартиру в Казани и земельные участки в Лаишевском районе. По версии следствия, эти активы не соответствуют официальным доходам экс-чиновника.
Представители защиты настаивают, что их подзащитный намерен лично участвовать в процессе, однако судья уже не в первый раз вынужден переносить заседание из-за его отсутствия.
Напомним, экс-главу КирМоса Сергея Миронова оставили в СИЗО до августа.