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Экс-замглавы МВД Татарстана вновь не явился в суд

Ново-Савиновский районный суд Казани вновь перенес рассмотрение иска прокуратуры к бывшему заместителю министра внутренних дел Татарстана Владимиру Изааку.

Источник: МВД по РТ

На этот раз генерал полиции в отставке не смог присутствовать на процессе, хотя ранее его защита заверяла, что он вернется из ялтинского санатория к заседанию.

Прокуратура требует взыскать в пользу государства имущество семьи Изаака стоимостью более 22 миллионов рублей, включая квартиру в Казани и земельные участки в Лаишевском районе. По версии следствия, эти активы не соответствуют официальным доходам экс-чиновника.

Представители защиты настаивают, что их подзащитный намерен лично участвовать в процессе, однако судья уже не в первый раз вынужден переносить заседание из-за его отсутствия.

Напомним, экс-главу КирМоса Сергея Миронова оставили в СИЗО до августа.