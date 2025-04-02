В Иркутской области потерпел крушение Ту-22М3

«Второго апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования.
«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — добавили в Минобороны.