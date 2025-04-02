Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфа вошла в пятерку лучших мегаполисов по благоустройству

Уфа заняла пятое место по качеству городской среды среди городов-миллионников.

Источник: Комсомольская правда

Уфа стала одним из лучших городов-миллионников в рейтинге по благоустройству. По словам мэра столицы Башкирии Ратмира Мавлиева, Уфа расположилась на пятом месте.

Официальный показатель, рассчитываемый Минстроем России, продемонстрировал значительный рост — с 220 баллов в 2023 году до 251 балла в 2024-м. При оценке учитывались 36 различных параметров, включая состояние жилого фонда, организацию общественных и деловых зон, а также развитие социальной инфраструктуры.

Наибольший прогресс отмечен в таких сферах как озеленение территорий, модернизация дорожной сети и создание комфортных общественных пространств.

— Эти улучшения стали ключевыми факторами повышения позиций Уфы в общероссийском рейтинге, — сказал Мавлиев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.