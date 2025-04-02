Уфа вошла в пятерку лучших мегаполисов по благоустройству

Уфа стала одним из лучших городов-миллионников в рейтинге по благоустройству. По словам мэра столицы Башкирии Ратмира Мавлиева, Уфа расположилась на пятом месте.
Официальный показатель, рассчитываемый Минстроем России, продемонстрировал значительный рост — с 220 баллов в 2023 году до 251 балла в 2024-м. При оценке учитывались 36 различных параметров, включая состояние жилого фонда, организацию общественных и деловых зон, а также развитие социальной инфраструктуры.
Наибольший прогресс отмечен в таких сферах как озеленение территорий, модернизация дорожной сети и создание комфортных общественных пространств.
— Эти улучшения стали ключевыми факторами повышения позиций Уфы в общероссийском рейтинге, — сказал Мавлиев.
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