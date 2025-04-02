Летчики с разбившегося в Приангарье Ту-22М3 находятся под наблюдением врачей

«Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей», — сказал он.
По словам главы региона, самолет потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. «Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. Также на месте работают службы МЧС», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Причиной аварии с Ту-22М3, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Пожара и повреждений на месте крушения самолета нет.