Летчики с разбившегося в Приангарье Ту-22М3 находятся под наблюдением врачей

Самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. Причиной аварии с Ту-22М3, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Пожара и повреждений на месте крушения самолета нет.